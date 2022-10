‘We hebben ‘vergadervrije woensdagen en het bedrijf gaat een paar keer per jaar dicht’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functiesvoorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of eenassemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: de 46-jarige Hebe Boonzaaijer. Ze is global wellbeing director bij datacenter Equinix.

Global wellbeing director, dat is een hele mond vol. Wat doe je precies?

,,Een groot deel van de werkende mensen is gestrest, eenzaam of angstig. Dat klinkt heel heftig, maar onderzoek van onderzoeksorganisatie TNO laat dat zien. Meer dan een miljoen werknemers hebben last van burn-outklachten. Als je als werkgever weet wat er speelt, kun je iets doen. Daar kom ik in actie. De balans tussen werk, fysiek en mentale welzijn is erg belangrijk. Ik probeer die balans te bewaken op strategisch niveau. Ik help om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen. Zowel op de werkvloer als thuis.’’

Hoe doe je dat?

,,We hebben bijvoorbeeld iedere dag zogenoemde wellbeingbreaks. Je belt een kwartier met een van onze collega’s over de hele wereld en samen doe je dan een welzijnsactiviteit. Zo kunnen mensen opladen en leer je iemand anders kennen. Ook hebben we vergadervrije woensdagen en gaat het bedrijf een paar keer per jaar dicht, op die dag is iedereen vrij. Tot slot hebben we een programma van twaalf weken lang waarin mensen echt leren ontkoppelen van werk en digitale middelen, en echt op te laden. Je presteert veel beter als je daar regelmatig los van komt.”

Je doet dit werk nu een jaar. Hoe ben je begonnen?

,,Hiervoor werkte ik als consultant bij Deloitte. Ik adviseerde andere bedrijven op het gebied van welzijn. Zo kwam ik ook een keer in gesprek met het team van Equinix. Ze raakten geïnspireerd en creëerden een nieuwe functie op dit gebied op directorniveau. Ik had de advertentie voor de baan wel gezien, maar heb toen niet gereageerd. Totdat we elkaar spontaan weer tegenkwamen en de functie wel erg interessant klonk. Het leek me boeiend om eens aan de andere kant van de tafel te zitten en daadwerkelijk de impact van mijn adviezen te zien. Dus dat heb ik toen gedaan.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Ik begin mijn werkdag vaak met gesprekken met medewerkers uit alle beroepstypen om te horen wat hen energie geeft, wat pijnpunten zijn en hoe we hun welzijn kunnen optimaliseren. Daarnaast werk ik aan strategische prioriteiten en heb ik zoommeetings met internationale collega’s. Tussendoor pak ik ook mijn rustmomentjes. Ik maak een wandeling of schrijf bijvoorbeeld een gedichtje. Na mijn eigen burn-out heb ik geleerd wat mij positieve energie geeft.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het meest dankbare is als mensen vertellen dat de interventies die ik samen met mijn team doe hen echt vooruit hebben geholpen. Zo eet een van de leidinggevenden nu iedere avond samen met haar gezin. Dat ze dat nu wel doet heeft zo’n impact op haar en haar gezin. Een ander begint de dag met een uur voor zichzelf door te wandelen of te mediteren. Dat soort kleine dingen zorgen ervoor dat mensen mentaal weerbaarder worden en zich gelukkiger voelen. Je ziet het geluk in hun ogen terug.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat er nog zoveel te doen is. We zijn met een team van twintig man en nog komen we handen tekort. Ik weet dat ik geduld moet hebben, maar je gunt dit iedereen en daar zijn we helaas nog niet. Het bedrijf zit in 33 verschillende landen en op honderden plekken. Voor dat je iedereen hebt bereikt, ben je wel een tijd bezig.’’

Ben je veel weg voor je werk?

,,In het begin niet, want ik begon midden in de covidperiode. Maar nu begint het steeds meer toe te nemen. De komende tijd ga ik flink wat bezoeken afleggen aan onze vestigingen over de hele wereld. Ik ga kijken in de datacenters om daar met werknemers te praten. Dat kan uiteraard ook via Zoom, maar soms moet je er ook gewoon fysiek zijn. Dat werkt vaak toch beter.’’

