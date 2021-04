Week lang om 05.00 uur opstaan, deze werkenden gaan het vanaf zondag proberen

En weer een werkweek voorbij. Misschien ben je voor de zoveelste keer minder productief geweest dan je van tevoren had gehoopt. Probeer het dan eens een week lang compleet anders te doen. Elke dag om 05.00 uur je bed uit, dagelijks sporten, een nacht doorwerken en ondertussen je gewone taken blijven doen. Ondernemer Alex Malone weet dat het werkt en nodigt je uit om ook mee te doen aan deze Helweek.

Alex Malone (30) is medeoprichter van Meetings in the Sun, een bedrijf dat mensen helpt tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Naast workshops en ‘workations’, werkvakanties waarin ondernemers en professionals leren anders naar hun dagelijkse werk te kijken, biedt Malone samen met zakenpartner Suzanne Koolen ook de Helweek aan.

Het idee voor de Helweek komt van de Noorse ex-commando Erik Bertrand Larssen die hier in 2014 een boek over publiceerde. Larssen leerde de Helweek kennen tijdens zijn tijd bij de Noorse Special Forces. De laatste en zwaarste beproeving die je moet doorstaan voor je jezelf marinier mag noemen. Na het leger vertaalde Larssen het concept naar de businesswereld om mensen te helpen hun leven te veranderen. Door een week lang elke dag om 05.00 uur op te staan, minstens een keer per dag te sporten en extreem hard te werken, vind je jezelf volgens de Noor opnieuw uit en kom je dichter bij je werkdoel.

Werkritme

Inmiddels heeft Larssen veel volgelingen. Zo ook ondernemer Malone. ,,Ik merkte op een gegeven moment dat het 9-tot-5-ritme niet bij mijn creatieve brein paste. Binnen een vast tijdslot actief zijn werkt voor creativiteit gewoon niet. Dan leg je het teveel aan banden.” Na het meedoen aan de Helweek van Larssen ontdekte Malone een werkritme dat haar productiever maakt. ,,Ik weet nu dat vroeg beginnen heel goed voor mij werkt. Om 11.30 uur heb ik al mijn taken al gedaan. De rest van de dag voelt dan als een extraatje. Zo ben ik veel productiever, werk ik veel efficiënter en meer gefocust.”

Malone haalde zoveel uit de Helweek dat ze het besloot toegankelijk te maken voor meer mensen. ,,Ik heb geleerd dat je heel gelukkig wordt als je tijd overhoudt die je kunt besteden aan dingen die je leuk vindt. Daar krijg je energie van, zo kom je in een opwaartse spiraal terecht. Dat gun ik iedereen.”

Achterhaald

Volgens Malone zitten de meeste Nederlanders vast in een werkritme dat niet meer van deze tijd is. ,,Het ritme is ontstaan tijdens de Industriële Revolutie. Daarvoor werkten we, vaak als boeren, voor onszelf. Door de opkomst van fabrieken zijn we op vaste plekken en binnen vaste tijden gaan samenwerken. Er werd gedacht dat dat gelijk stond aan productiviteit. Dat idee is inmiddels achterhaald. Het maakt ons in deze tijd helemaal niet productiever.”

Quote Door de opkomst van fabrieken zijn we op vaste plekken en binnen vaste tijden gaan samenwer­ken. Dat idee is inmiddels achter­haald Alex Malone

De Helweek is een goede methode om los te leren komen van dat vaste ritme, zegt Malone. ,,Je moet erachter zien te komen op welke tijdstippen jij het productiefst bent, deze week helpt je daarbij.” Sinds de uitbraak van corona wordt de week online georganiseerd. Aan de eerste online editie deed al 250 man mee. ,,Ruim 90 procent van de deelnemers heeft gezegd de volgende keer weer mee te doen. Dat is voor mij het grootste bewijs dat het werkt. Komende zondag starten 350 mensen, een nog grotere groep.”

Is het wel ideaal om tijdens de paasdagen te beginnen? ,,Er is altijd wel iets dat je niet kunt verplaatsen. Je bent ook niet de hele dag met de Helweek bezig, je hebt genoeg tijd over voor andere dingen. Als je paasbrunch bij je dag hoort, dan is dat geen probleem”, zegt Malone. De organisatie heeft het programma op Tweede Paasdag wel wat aangepast. ,,De kennissessie van die dag is naar vroeger op de ochtend verplaatst, naar 06.30 uur. Nog voor de rest van de mensheid aan zijn dag begint.”

Hele nacht

Vroeg opstaan is een belangrijk onderdeel van de Helweek. Elke dag sta je om 05.00 uur op en sport je van 05.15 tot 06.00 uur. Daarna is er een kennissessie van 09.00 tot 11.00 uur. ,,We hebben externe sprekers uitgenodigd. Zo komt Mark Tigchelaar op dinsdag spreken, die dag draait het om focus vinden.”

De zwaarste dag van de Helweek is de donderdag, dan werk je een hele nacht door. ,,Daar zag ik zelf ook het meest tegenop. Ik vind dat nog steeds het zwaarste onderdeel van de week. Maar de nacht heeft ook iets magisch. Er gebeuren mooie dingen, zo was er bij de vorige editie een jongen die aan het herstellen was van een depressie. Hij durfde in die nacht weer muziek te gaan maken en schreef een lied. Ook is iemand weer begonnen met schilderen, heeft een heel groot doek gemaakt en dat ook verkocht.”

Quote Ik vind de nacht doorwerken nog steeds het zwaarste onderdeel van de week. Maar het heeft ook iets magisch Alex Malone

Loondienst

Sommige deelnemers vinden de nacht verschrikkelijk, maar zijn wel blij dat ze het hebben volgehouden, zegt Malone. ,,Dat geeft dat zo’n krachtig gevoel. Je hebt zoiets van: dit was zwaar, maar ik heb het wel gedaan. Voor anderen is het een verademing. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt dat ze ‘s nachts juist heel goed kunnen werken.”

De Helweek moet natuurlijk wel te combineren zijn met je werk. Ben je in loondienst? Overleg dan eerst met je baas wat je van plan bent en wat het betekent. ,,Laat je baas weten dat het je productiviteit zal verhogen. Het is niet: ik neem een weekje vrij, maar: ik ga een betere werknemer worden.” Op die manier kan de ‘gewone' werknemer ook meedoen. ,,De week is voor iedereen die zijn werkkwaliteit wil verbeteren. Er doen ook studenten mee, scholieren die een toetsweek hebben. We hadden vorige keer ook een arts, die op de ic werkt en wilde leren om werk te combineren met een leuk leven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.