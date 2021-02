‘Wees geen vergadertoerist’: zo houd je meetings waar je wél blij van wordt

Vergaderen en geluk, dat zijn twee woorden die niet vaak samen gebruikt worden… Ernst van Dam: ,,Dat zien wij in ons werk ook. Begin je tegen iemand over vergaderen, dan staan ze meestal niet te springen van blijdschap. Sterker nog, je ziet eerder het licht uit hun ogen verdwijnen. Dat mensen er zo ongelukkig van worden, is iets dat ons verbaasde, en waar we wat aan wilden doen.’'

Waarom zien we er eigenlijk zo tegen op om met onze collega’s om tafel te gaan?

Rik Nijkamp: ,,Een vergadering is nog te vaak het soort bijeenkomst met collega’s waarvan het logisch is dat je er niet blij van wordt: het duurt lang, het is saai en na afloop vraag je je af waar het eigenlijk over ging. Na zo’n bijeenkomst zijn mensen doodop. Zonde, want er is ook een manier om te vergaderen die wél effectief en vooral ook leuk is.’’