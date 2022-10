‘Werkgevers vinden het niet interessant wat jij in de jaren 90 hebt gedaan’, leg ik John uit

Elwin (32) start tattooshop in klein dorp, maar klanten komen ook uit Amerika: ‘Vlak bij Schiphol is ideaal’

Tattooshops, je ziet ze overal! Niet alleen in de steden, ook in kleine dorpen op het platteland. Of alle dorpelingen dan een tattoo laten zetten? Nee, veel shops trekken nationaal en internationaal publiek. En dat verwacht ook ondernemer Elwin Brand (32) die een tattooshop opent in Leimuiden.

28 oktober