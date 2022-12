Werknemer wil directeur slaan: wat als de kerstborrel uit de hand loopt?

Het spreekwoord luidt niet voor niets: als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Ook tijdens werkgerelateerde kerstetentjes of -borrels loopt het weleens uit de hand door alcoholgebruik. Risico op werknemers die collega’s betasten of ruzie zoeken, neemt dan toe. Maar wat is hiervan het gevolg?

Een medewerker die na het kerstdiner een stagiair naar huis brengt en diegene onderweg probeert te zoenen. Of een werknemer die tijdens een kerstfeest te diep in het glaasje kijkt en collega’s betast. Na zulke incidenten volgt vaak ontslag op staande voet, weet arbeidsrecht advocaat Pascal Besselink van juridisch adviesbureau DAS.

Zo ook bij een zaak waar een werknemer, tijdens een kerstborrel in een café, zijn directeur wil slaan: ,,De alcohol vloeide rijkelijk tijdens die borrel. Er ontstond een vervelend gesprek tussen de werknemer en de directeur. Er leek nog niet zo heel veel aan de hand. Tot de werknemer de directeur opwachtte bij de uitgang en hem probeerde aan te vliegen. Dit werd voorkomen door een collega die tussenbeide kwam.”

De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Hij vecht het besluit voor de rechter aan en gebruikt in zijn verweer dat hij diabetespatiënt is en niet goed tegen drank kan. Maar dit, en het feit dat de man al 25 jaar in dienst is, helpen niet om het ontslag te laten vernietigen bij de rechter.

Onderzoeksbureau inschakelen

Een rechter houdt bij de uitspraak altijd rekening met verschillende aspecten, zoals persoonlijke omstandigheden, iemands functie, reputatie en de cultuur op de werkvloer, legt Besselink uit. ,,Voor een jong bedrijf met veel jonge honden in dienst, die nog met een been in het studentenleven staan, zal een misdraging misschien minder zware consequenties hebben. Maar als je op je werk voorlichter Alcohol bent en na een kerstborrel beschonken achter het stuur gaat zitten waardoor je een ongeluk veroorzaakt, is het niet gek dat je ontslagen wordt.”

Quote Camerabeel­den, getuigen, maar ook appverkeer over het voorval kan bewijs zijn Martijn van de Beek, onderzoeksbureau Hoffman

Werkgevers gaan na een misstand tijdens de kerstborrel niet altijd over tot ontslag, ziet Martijn van de Beek, directeur van onderzoeksbureau Hoffmann, dat onder meer intern onderzoek doet naar ongewenst gedrag op de werkvloer. Wel willen veel bedrijven weten wat er nou precies is gebeurd. Van de Beek ziet na kerstfeestjes altijd meer aanvragen voor een intern onderzoek binnenkomen. ,,Dit is een van de momenten in het jaar waarop het risico op ongewenst gedrag op de werkvloer groter is. Onder invloed van alcohol gaan mensen zich altijd anders gedragen. Het kan goed gaan, maar het kan ook gedoe opleveren.”

Appverkeer over het voorval

Krijgt Hoffmann een melding binnen, dan wordt eerst in kaart gebracht wat er onderzocht kan en mag worden. Vervolgens gaan Hoffmann en zijn collega’s het gesprek aan met het (vermeende) slachtoffer. Wat zegt diegene precies en hoe kan dat gecontroleerd worden? Van de Beek: ,,Camerabeelden, getuigen, maar ook appverkeer over het voorval kan bewijs zijn. Een verklaring van een beste vriendin tegen wie de melder alles heeft verteld ook.”

Vervolgens wenden de onderzoekers zich tot degene die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag. ,,De verklaring van deze persoon checken we ook, daarna rapporteren we onze bevindingen aan de opdrachtgever.” Soms is een gesprek met de dader voldoende. Zeker als dat bij de eerste signalen al plaatsvindt. ,,Dan kan het nog meevallen en hoeven werkgevers geen drastische maatregelen te treffen. Iemand heeft het misschien niet doorgehad dat hij een collega onheus heeft bejegend en kan zijn gedrag verbeteren.”

Besselink vindt dat werkgevers soms te zware consequenties verbinden aan een misdraging. ,,Een voorbeeld is de zaak rondom een verstopte fiets. Een medewerker verstopt de fiets van zijn collega als grap na afloop van een kerstborrel. Diegene krijgt ontslag, maar de rechter oordeelt dat dit hier een te verstrekkend middel is. De reden voor ontslag moet niet te dun zijn, anders kan de werknemer het besluit aanvechten of een tegemoetkoming eisen.”

Toezichthouders aanwijzen

Uiteindelijk wordt het gros van de zaken buiten de rechtbank opgelost. Besselink: ,,Er vinden veel meer van dit soort incidenten plaats. Maar beide partijen hebben vaak liever niet dat het openbaar wordt. Zodra het tot een rechtszaak komt, kan iedereen lezen om welk bedrijf het gaat.”

Liever wil je als werkgever een incident voorkomen. Moeten kerstborrels dan maar afgeschaft worden? Van de Beek vindt van niet. ,,Je kunt ook alcohol schenken én incidenten helpen voorkomen. Wijs mensen aan die een oogje in het zeil moeten houden. Als iemand dronken wordt, dan zetten deze ‘toezichthouders’ iemand direct in een taxi naar huis. Heeft niemand die rol, dan krijg je het omstandereffect: iedereen kijkt, maar niemand doet iets.”

