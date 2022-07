Willem was commando maar werd docent op het mbo: ‘Er wordt goed voor me gezorgd’

Wat verdien je?

,,3100 euro netto in de maand. Bruto is dat 4700 euro.”

Blij mee?

,,Ja, voor een groot gedeelte wel. Ik kan alles doen en laten wat ik wil. Ik werkte hiervoor bij defensie en daar was het basissalaris - zonder de toelagen van de uitzending - aanzienlijk minder. Wat ik het belangrijkste vind: vrienden zeggen ‘ik ga werken’ en ik zeg ‘ik ga dingen doen die ik leuk vind’. Sporten is een passie en het is mijn werk geworden. Ik werk autonoom en heb een goeie klik met mijn teamleider die me laat doen wat ik wil.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb een riant vakantiepatroon: 12 weken. Ik heb de vrijheid om thuis te werken als ik geen les geef en ik mag elk jaar sportkleding uitzoeken van gemiddeld 250 tot 300 euro. Daarnaast krijg ik 200 tot 300 euro voor buitenkleding. Er wordt goed voor me gezorgd.”

Waarom ben je vertrokken bij defensie?

,,Ik was commando en ik had alles gedaan wat ik wilde doen. En ik kreeg kinderen. Het werd tijd dat ik vaker thuis was. Van de 12 maanden was ik er 9 weg. Het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, red.) was ook aan me aan het trekken. Sportinstructeurs van CIOS kwamen bij defensie lesgeven. Dan heb je een kruiwagen. Ik kon op kosten van de werkgever een opleiding van vier jaar volgen. Die opleiding heet omgangskunde. Groepsdynamica staat hierin centraal. Volgens mij kostte het 2000 euro per jaar. Ook mijn reiskosten en boekengeld, over heel de linie was dat zo’n 600 tot 700 euro aan boeken, werd voor mij betaald.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ja. Ze wilden me graag hebben en gooiden er drie schalen bovenop. Ik heb veel kennis en kunde op het militaire stuk en ik kwam uit een speciale eenheid. Ik heb uitzendervaring en heb gewerkt als sportinstructeur en dat maakt je wel tot specialist. Door deze overstap miste ik wel mijn toelagen als ik op oefening ging, maar ik had wel het vooruitzicht dat mijn salaris sterker zou groeien. Dus ik heb er niet veel onder geleden.”

Hoe hoog waren die toelagen bij defensie?

,,5500 euro per maand. Dat lijkt veel, maar voor de gevaren die je loopt is het een schijntje. Als we op oefening waren in het buitenland dan kreeg je 50 euro per dag.”

Quote We willen het maximale uit studenten knijpen, in positieve zin

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,In principe weet ik dat. Ze zitten in vaste schalen. Maar het is voor ons geen onderwerp. Ik denk dat iedereen tevreden is. Bij ons heerst de sportersmentaliteit. Iedereen gaat voor goud. We willen het maximale uit studenten knijpen, in positieve zin. De passie voor het werk is belangrijker dan naar het salaris kijken.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik kan nog vier schalen stijgen. Ik ben 49 en nog fit. Lesgeven is fysiek. Je moet meedoen, voorbeelden laten zien. Lesgeven is pittig op het CIOS. Misschien dat ik over een paar jaar wat meer coördinerende taken en wat meer coaching ga doen. Wat ik dan verdien weet ik niet precies. Het scheelt 400 euro per maand geloof ik. Ik ben er niet mee bezig.”

Verdient Willem genoeg? Leeftijd: 49

Aantal jaar relevante werkervaring: 8

Aantal werkzame uren per week: 38

Opleiding: hbo

Functie: docent op het mbo

Branche: Onderwijs en wetenschap

Aantal werknemers: 20

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



De Salariswijzer heeft onvoldoende data beschikbaar voor deze functie. De salarissen in de cao Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie zijn per deze maand met 4,2 procent verhoogd. Een starter in deze functie verdient minimaal 3086 euro bruto per maand (exclusief vakantiegeld en eindejaarstoeslag) en kan maximaal doorgroeien tot 6421 euro bruto per maand. ,,Ik vind persoonlijk dat je in dit werk goed verdient, zeker met de riante vakantiedagen en wat het CIOS nog extra vergoedt aan kleding voor het werk.’’

