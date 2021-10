Windmolenmonteur Lennard werkt op 80 meter hoogte: ‘Ook bij harde wind’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Lennard Hus (23), windmolenmonteur bij Oceanwide.

Ben je elke dag in een windmolen te vinden?

,,Er zijn in totaal 27 windmolens die we moeten onderhouden. Bij een storing moeten we er meteen heen, want de molen moet zo snel mogelijk weer gaan draaien. Nu zijn we bezig met het onderhoudsschema. We werken alle windmolens een voor een af en kijken wat er vervangen moet worden en welke materialen we daarvoor nodig hebben. Onze taak is de windturbines zo lang mogelijk laten draaien. Dus inderdaad: ik sta elke dag wel in een windmolen.”

Welke storing moet je het vaakst verhelpen?

,,Het gaat meestal om een elektrische storing waardoor de molen niet meer draait. We zien dan in het systeem precies wat we moeten checken en doormeten. Ook nemen we alle onderdelen mee naar boven die we waarschijnlijk nodig gaan hebben. Maar soms vergeet je weleens wat, dan moet je weer helemaal naar beneden…”

Je moet dit werk zeker niet gaan doen als je hoogtevrees hebt.

,,Je moet inderdaad niet bang zijn voor hoogtes. Ik sta dagelijks in turbines van 80 meter hoog met een tiphoogte - het hoogste punt van het turbineblad - van 120 meter. Ook bij harde wind. Alleen als het stormachtig waait mogen we niet naar boven. Dat is natuurlijk voor onze eigen veiligheid. Maar er kan eigenlijk niets gebeuren, we gaan altijd met de lift naar boven en je zit vast met een harnas, hebt een helm op en bouwschoenen aan.”

Wat maakt deze baan zo leuk?

,,Het is geen alledaags werk, niet iets wat je zo maar doet. Op zulke hoogte werken maakt het spannend en uitdagend. Ook vind ik de veelzijdigheid in de klusjes die we doen erg leuk. Maar het uitzicht dat je bovenin een turbine hebt, maakt het werk natuurlijk helemaal bijzonder. Vooral op mooie herfstdagen is het genieten. Dan kom je rond een uur of half 8 boven en zie je de zon rustig opkomen.”

Hoe word je windmolenmonteur?

,,Je moet een mechanische of technische opleiding hebben gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis bent in elektrotechniek, zodat je weet wat je moet doen bij een storing. Ik heb mbo Werktuigbouwkunde gedaan en heb eerst bij een staalconstructiebedrijf gewerkt, daarna was ik druk op zoek naar een andere baan. Ik dacht niet meteen hieraan. Mijn ouders brachten me op het idee om hier te solliciteren. Het was uitproberen, maar het bevalt me tot nu toe super goed.”

Waarschijnlijk zijn niet alle dagen even leuk…

,,De dagen waarop je bij elke molen hetzelfde klusje moet doen zijn wat minder. Maar eigenlijk ga ik altijd met veel plezier aan de slag. Ik zet me ook altijd voor de volle honderd procent in. Dat moet ook wel, je bent met z’n tweeën en als het fout gaat zijn de veiligheidsdiensten niet zo maar bij je. Gelukkig gaat het bijna nooit mis. En daar moet je ook niet al teveel over nadenken. Zolang je alles goed voorbereid, alle regels volgt en goed met je collega communiceert, gaat het eigenlijk altijd wel goed.”

Wil je dit werk voorlopig blijven doen?

,,Ik weet bijna zeker dat ik in dit vak wil blijven. Het lijkt me heel leuk om later de offshore in te gaan, in windturbines op zee werken. Tot nu toe kan ik ‘aan wal’ nog heel veel leren. Ik denk niet dat het werk op zee moeilijker is, wel uitdagender. Je bent dan echt weg van de bewoonde wereld en de turbines zijn een stuk groter. Ik vind dat super interessant.”

