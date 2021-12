Wiskundedocent werd ontvoerd in Kaboel en vluchtte op truck: ‘Nooit gedacht weer les te kunnen geven’

Akkuşci, opgegroeid in de Turkse stad Izmir, genoot zijn opleiding wiskunde aan een voormalige Amerikaanse universiteit. ,,Daardoor kreeg ik interesse om in buitenland les te geven’’, vertelt hij in verrassend goed Nederlands. ,,Na twee jaar in Moldavië hoorde ik dat de Turks-internationale school in Afghanistan gebrek aan docenten had. Daar heb ik op twee Gülen-scholen gewerkt. Ik wilde daar mijn steentje aan bijdragen. Het is leuk om leerlingen van verschillende komaf in één klas te hebben, terwijl tussen hun ouders spanning heerst. Leerlingen leren op deze scholen dat terrorisme geen oplossing is en dat een terrorist geen moslim kan zijn.’’