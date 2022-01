Woede bij eigenaresse Brabantse modezaak: ‘Ze jagen klanten naar België en maken ons kapot’

Ze weet het nog precies. De dag dat de emmer overliep. ,,Het was nieuwjaarsdag en ik zat aan de keukentafel. De hele week waren we al bedolven onder de nieuwsberichten. Over al die mensen die in België en Duitsland aan het shoppen waren. En toen kwam dat bericht over die winkeliers in België er nog eens bovenop. Ze noemden het een ‘godsgeschenk’ dat Nederlanders bij hen komen kopen.”



Ze valt even stil, Monique Loverbosch. ,,Een godsgeschenk.” Ze schudt haar hoofd. ,,Ja, toen was de maat vol. Om ons heen mag alles. En wij mogen hier niets. Terwijl de situatie overal hetzelfde is. Ik moet mijn toko beschermen, dat dacht ik. Een statement maken.”