Zij krijgen onbeperkte vakantiedagen: ‘Je werkt op basis van vertrouwen’

Een weekje vakantie in het voorjaar, een paar weken weg in de zomer en als het meezit nog wat dagen vrij rond kerst en nieuwjaar. Het is flink wat gepuzzel om de vakantiedagen goed over het jaar te verspreiden. Wie het slim speelt kan - gevoelsmatig - meer vakantie krijgen: als een nationale feestdag zoals kerst op maandag en dinsdag valt, hoef je maar drie verlofdagen te gebruiken voor een hele week vrij.

Het zijn problemen waar vooral mensen met beperkte verlofdagen last van hebben. Al mogen we in Nederland niet klagen. Hier hebben we gemiddeld 28 vakantiedagen, inclusief de feestdagen. Dit zijn er 11 minder dan in Italië. Maar in Amerika hebben ze er bijvoorbeeld in totaal 16. En dit is alleen als je fulltime werkt. Iedereen die minder uur per week werkt, heeft dus in totaal ook minder doorbetaalde vakantiedagen.