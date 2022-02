Zij werken samen met hun geliefde: ‘Zou dit met niemand anders willen doen dan met hem’

De werkvloer is vaak een plek waar de vonk overslaat tussen twee mensen. Maar hoe is het om zowel collega’s als liefdespartners te zijn? Cees en Simone zijn getrouwd en werken al twintig jaar bij dezelfde supermarkt. Eline en Jeroen runnen samen een café. De twee stellen vertellen hoe ze hun (zaken)relatie laten slagen.

Eline van Urk Dam (43) en Jeroen van Beek (41) runnen samen al vijftien jaar café Huppel The Pub in Den Haag. De twee weten precies wat ze aan elkaar hebben.

Café Huppel The Pub is ook de plek waar de vonk oversloeg tussen Eline van Urk Dam en Jeroen Beek, ze werkten er allebei achter de bar. ,,Op het moment dat we door de oud-eigenaar gevraagd werden om het café over te nemen, hadden we al drie jaar een relatie”, zegt Eline.

Maar ze hadden toen nog geen uur écht samengewerkt: Jeroen werkte altijd op vrijdag en zondag, Eline op de donderdagen. Jeroen: ,,We wisten wel van elkaar dat we een goede barman en -vrouw waren, maar of we ook goede zakenpartners zouden zijn, wisten we niet. Ook hadden we geen kaas gegeten van het ondernemerschap.” Eline: ,,Het scheelt wel dat je allebei nog niets weet, dan heb je hetzelfde vertrekpunt. En wat ook hielp: we zijn allebei geen kapitein, twee kapiteins op één schip werkt niet.”

Terwijl Jeroen en Eline zich op hun nieuwe avontuur stortten, trokken ze als vanzelf eigen taken naar zich toe. ,,We hebben allebei andere kwaliteiten. Ik vind de boekhouding niet zo erg om te doen en Eline doet bijvoorbeeld weer de gesprekken met het personeel”, zegt Jeroen. Vijftien jaar later heeft het stel een goedlopend café dat in 2018 zelfs door horecavakblad Misset Horeca uitgeroepen werd tot de beste van Nederland.

Afstand nemen

De twee vullen elkaar heel goed aan en weten ook precies wat ze aan elkaar hebben. Wat ze het meest aan elkaar waarderen? Eline: ,,Jeroen is heel consequent en zal de kantjes er nooit vanaf lopen. Ik zou dit nooit in m’n eentje doen en wil het met niemand anders dan met hem. Ik kan altijd op hem terugvallen.” Jeroen kan alleen maar hetzelfde terugzeggen. ,,Wat ik ook heel fijn vind is dat Eline me helpt bij het zien van het grotere plaatje. Ik kan soms weleens te snel beslissingen nemen.”

Quote Ik vind het heel fijn dat Eline me helpt bij het zien van het grotere plaatje. Ik kan soms weleens te snel beslissin­gen nemen Jeroen van Beek

Het horecastel zegt dat hun relatie er alleen maar beter op is geworden sinds ze het café runnen. Die hechte band heeft hen ook door de coronacrisis heen geholpen. Maar als je samen een café runt, moet je volgens het stel wel uitkijken dat het ook na het werk niet alleen maar over de zaak gaat. Daarom nemen ze regelmatig even afstand. Eline: ,,We gaan het liefst even wandelen. En we proberen zoveel mogelijk op vakantie te gaan. Ik vind het ook heel fijn dat we niet boven de zaak wonen. Als je thuis bent, ben je ook echt thuis.”

Wat de twee vandaag gaan doen op Valentijnsdag? Jeroen: ,,We hebben vandaag onze vrije dag en gaan iets leuks doen.” ,,Het zal me niets verbazen als we uiteindelijk gewoon in ons eigen café belanden”, zegt Eline.

Volledig scherm Eline en Jeroen leerden elkaar in café Huppel The Pub kennen en runnen 'm nu samen. © Privé-archief

Bijna twintig jaar geleden ontmoette Cees Broer (51) ‘zijn’ Simone bij supermarkt Dirk van den Broek in Ter Aar. Een huwelijk en drie kinderen later, werken ze er allebei nog steeds.

Al 32 jaar werkt Cees Broer bij Dirk van den Broek. Als hij negentien jaar geleden niet was overgeplaatst naar een ander filiaal, had hij zijn vrouw Simone Broer-Koet misschien wel nooit ontmoet. Cees: ,,Toen ik op die plek begon, had ik nog een relatie met een ander meisje. Maar Simone viel me meteen op en later bleek ook dat we erg goed met elkaar konden praten. Het begon al snel te kriebelen.”

Alleen toen Cees tijdens het wielrennen zijn arm brak, kon hij een tijd niet werken en dus ook Simone niet zien. ,,Gelukkig vroeg mijn manager me of ik een bakkie kwam doen. Ik had mijn zus meegenomen omdat ik zelf niet kon rijden.” Simone: ,,Ik dacht meteen: wie is die andere vrouw? Ik wist niet dat het zijn zus was.”

Nadat die verwarring uit de lucht was, werden de twee verliefd en kregen ze een relatie. Op de werkvloer mocht niemand daar wat van merken, vertelt Simone. ,,In die tijd werd je nog uit elkaar gehaald en naar een ander filiaal overgeplaatst. Nu is dat gelukkig geen probleem meer.” Nu vinden ze het vooral heel handig dat ze in dezelfde winkel werken. Cees: ,,We hebben inmiddels drie kinderen en dan is het fijn dat je snel thuis kunt zijn als er iets is.”

Niet in voetsporen

Al heel hun gezamenlijke carrière doen de twee er alles aan om professioneel te blijven, want het werk mag er absoluut niet onder lijden. ,,Het helpt natuurlijk ook dat we niet op dezelfde afdeling werken: ik ben teamleider van de versafdeling, Simone staat bij de zelfscankassa’s. Dat doet ze trouwens super goed, ze weet diefstal direct te onderscheppen”, zegt Cees. Simone viel twintig jaar geleden op Cees’ mooie blauwe ogen, maar ook op zijn grapjes. Die maakt hij nog steeds op het werk. ,,Maar Cees is ook een hele harde werker en draagt graag zijn steentje bij.”

Quote Simone staat bij de zelfscankassa’s. Dat doet ze trouwens super goed, ze weet diefstal direct te onderschep­pen Cees Broer

Thuis hebben de twee het niet vaak over werk, de kinderen zijn een belangrijker gespreksonderwerp. Inmiddels werkt de oudste telg van het echtpaar ook in dezelfde winkel. Niet per se om in de voetsporen van zijn ouders te treden, meer als extra zakcentje. Simone en Cees moedigen hem daarnaast aan om zoveel mogelijk uit zijn loopbaan te halen.

Vandaag op Valentijnsdag moet er ook gewoon gewerkt worden in huize Broer. ,,Ik hoop wel dat er vanavond een verrassing op me te wachten staat”, hint Simone naar haar man. Cees hapt niet: ,,Komende zomer staat Parijs ook nog op de planning. Daar wilden we heen toen we 12,5 jaar getrouwd waren, maar dat viel door corona in het water. We kijken er nu al enorm naar uit.”

Volledig scherm Al bijna twintig jaar geleden ontmoetten Cees en Simone elkaar op de werkvloer bij supermarkt Dirk van den Broek. © Privé-archief

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.