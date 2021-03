Zo blaas je saaie videomeetings nieuw leven in

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je sociaal contact met collega’s als zoveel mogelijk thuiswerken de norm is? Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Deze week: maak het persoonlijk.

In deze overgeautomatiseerde tijd is het eenvoudig om door het veelvuldig gebruik van techniek het persoonlijke contact kwijt te raken. Als het om een-op-eencontact gaat, kun je eens kiezen voor een stevige wandeling of een telefoongesprek om echt goed te kunnen praten met je collega. Maar hoe doe je dat in contacten met je hele team of afdeling? Hoe zorg je daar voor betrokkenheid in plaats van afstand, zodat jullie niet alleen maar over het werk praten maar ook even inchecken of even lachen met elkaar?

Online overleggen duren korter. De vertraging op de lijn maakt het gesprek al snel ongemakkelijk. Het is dus makkelijker om maar gelijk de inhoud in te duiken. Maar nu we al thuiswerkend ook nog eens in een strenge lockdown zitten, missen we het persoonlijke contact. ,,Mensen herinneren zich eerder de goede contacten die ze hadden met een collega dan die geweldige meeting die ze allebei bijwoonden’’, aldus de Amerikaanse spreker en voormalige astronaut Ron Garan. Persoonlijk contact is de smeerolie van het samenwerken. Je werkrelaties maak je persoonlijk door jezelf te laten zien en door geïnteresseerd te zijn in je collega’s.

Niet dwingen

Wat je wilt delen is niet voor iedereen en niet binnen iedere organisatie hetzelfde. Weeg dus even af wat bij jullie club en team past en doe een voorzichtig voorstel voor meer persoonlijk contact: collega’s dwingen dingen te delen die ze liever privé houden doet niet echt iets positiefs voor de teamsfeer. Maar niets doen en het enthousiasme voor videobellen langzaam zien verdampen, net als de onderlinge verbondenheid, is ook jammer. Verantwoordelijkheid nemen voor de teamsfeer en voorstellen doen wordt vast gewaardeerd!

Probeer dit eens om persoonlijk contact te bevorderen:

1. Begin je werkoverleg met ‘De twee minuten van …’

Laat aan het begin van de meeting iemand aan het woord die twee minuten mag vertellen hoe het gaat en waar hij of zij op dat moment mee bezig is. Maak duidelijk dat je het leuk vindt echt te horen hoe het met de ander gaat, ook als het slecht nieuws is. Rouleer per overleg, niet iedereen hoeft elke keer aan bod te komen.

2. Maak gebruik van je omgeving

Iedereen toont aan het begin van de videobelsessie iets uit de omgeving waar ze mooie herinneringen aan hebben en deelt die herinnering.

3. Upload een foto

Laat iedereen binnen je team of afdeling een foto uploaden in een apart digitaal kanaal, bijvoorbeeld in Teams. Slack of in een appgroep. Koppel daar eens per maand een opdracht aan: laat een foto zien van iets dat je dierbaar is, van wat je dit weekend deed of het lekkerste dat je de komende week gaat koken.

4. Houd een moppen-challenge

Meedoen mag, maar hoeft. Neem de moppen op, zet ze achter elkaar in een filmpje en besluit op een digitale vrijdagmiddagborrel wie die week de winnaar is.

5. Wissel thuiswerktips uit

Laat iedereen een filmpje maken over de thuiswerkplek en het moeilijkste en het fijnste van thuiswerken delen. Of vraag iedereen om dé thuiswerktip.

Gekunsteld?

Live heb ik ruime ervaring opgedaan met ‘tuttige’ zaken als tafelschikking, ‘ren je rot’ spelen en speeddaten op zakelijke netwerkevents. En geloof me: het werkt. We doen wel graag zo makkelijk mogelijk bij bijeenkomsten, maar blijven vervolgens maar wat vaak plakken bij de mensen die we al kennen. Met een scheutje structuur lukt het netwerken met onbekenden opeens wel. Ook online is het slim om het niet alleen aan de spontaniteit over te laten. Formatjes zoals even een ‘verplicht rondje’ over iets werken echt, zeker in deze tijd.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

