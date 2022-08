Zo onderhandel je over een hoger salaris

Het leven wordt steeds duurder. De energiekosten stijgen en je bent steeds meer geld kwijt voor je boodschappen. Je salaris stijgt niet automatisch mee. Om hier verandering in te brengen kan je gaan onderhandelen over je loon. Dit is spannend, want hoe pak je zo'n salarisonderhandeling aan? En welke strategieën kunnen zelfs de meest doorgewinterde onderhandelaars goed gebruiken?

Op sommige momenten in een carrière is het logisch dat het salaris omhoog gaat of dat er ruimte is om daar over te onderhandelen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe functie of een nieuwe baan. Deze gelegenheid dient zich niet altijd vanzelf aan en een werknemer moet zelf aan de onderhandeltafel gaan zitten. Maar waar moet je beginnen?

Quote Zet je te hoog in, dan heb je jezelf misschien al bij voorbaat uit de markt geprijsd of ongeloof­waar­dig gemaakt Paul van der Kwast

Starter: doe je huiswerk

Volgens Paul van der Kwast, adviseur op het gebied van personal finance, is het belangrijk om altijd te onderhandelen als de kans zich voordoet en je niet gebonden bent aan cao-afspraken. ,,Onderhandelen heeft niet alleen effect op je uiteindelijke salaris, maar ook op het beeld dat je werkgever van je heeft. Genoegen nemen met het eerste de beste bod maakt geen zelfverzekerde indruk.”

De sleutel tot succesvolle salarisonderhandelingen is een goede voorbereiding. ,,Doe je huiswerk”, zegt Van der Kwast. ,,Bedenk van tevoren welke eigenschappen jou meer dan gemiddeld aantrekkelijk of schaars maken. Kijk daarbij zowel naar de markt als naar je persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.”

Gecombineerd met kennis over de gebruikelijke startsalarissen in jouw sector, kom je goed beslagen ten ijs bij de werkgever. ,,Zo kun je bijvoorbeeld een salariskompas invullen, of vacatures van jouw functie bij andere werkgevers nagaan.” Op deze wijze kan je vervolgens beargumenteren waarom je (meer dan) een gemiddeld salaris zou moeten verdienen.

Let op, de werkgever moet altijd het eerste bod doen bij de salarisonderhandelingen. Van der Kwast: ,,Zet je te laag in, dan gaat je werkgever snel akkoord. Maar zet je te hoog in, dan heb je jezelf misschien al bij voorbaat uit de markt geprijsd of ongeloofwaardig gemaakt.” Zonder kennis en context een (tegen)voorstel doen is sowieso niet slim. ,,Maar je mag er best stevig in gaan”, stelt Van der Kwast. ,,Als je serieus gaat onderhandelen zal dat worden gezien als een teken van kracht.”

‘Zie het als een spel’

Ook onderhandelcoach Merel van der Wouden adviseert om goed onderzoek te doen naar vergelijkbare salarissen, voordat je gaat onderhandelen. ,,Weet wat je waard bent. En staar je niet blind op één bedrag.”

Volgens Van der Wouden kun je, naast een goede voorbereiding, het beste een plan A en plan B voorbereiden. ,,Plan A is een strategie die bestaat uit drie bedragen: een diamanten bovengrens die te mooi is om waar te zijn, een zilveren ondergrens waar je niet onder gaat zitten en een gouden midden. Uiteraard begin je de onderhandelingen met het diamanten bedrag in je hoofd.”

Maar wat als je werkgever met een bod komt dat onder de zilveren ondergrens ligt? ,,Dat kan. Daarom is het belangrijk om ook een plan B te bedenken”, zegt Van der Wouden. Plan B gaat over je toekomstperspectief: ,,Blijf je bijvoorbeeld nog een paar maanden en ga je dan verder kijken, of loop je meteen weg? Stel jezelf de vraag of je wel bereid bent te blijven werken voor een werkgever die je een te laag bod doet en je dus eigenlijk niet waardeert.” Niet iedereen past deze stijl. ,,Maar zie de salarisonderhandelingen vooral als een leuk en spannend spel, vaak kom je dan al een heel eind.”

