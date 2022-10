Zo span je mensen voor je karretje zonder dat ze het doorhebben

Proberen anderen onze vrijheid af te pakken, dan zetten we ons schrap, of voelen we ons in elk geval niet zo gemoti­veerd om iets te doen

Hoe dan ook. De crux zit hem denk ik in hoeveel vrijheid je ervaart. Motivatiepsychologen Edward Deci en Richard Ryan ontdekte jaren geleden al dat mensen het fijn vinden om autonoom te zijn en zelf te mogen bepalen wat ze doen en wanneer. Proberen anderen onze vrijheid af te pakken, dan zetten we ons schrap, of voelen we ons in elk geval niet zo gemotiveerd om iets te doen. We willen dingen doen omdat we ze zelf willen en niet omdat we ons ertoe gedwongen voelen.