Zorgorganisatie Omring wint prijs voor beste (thuis-)werkgever

In coronajaar 2020 maakten meer mensen dan ooit tegelijkertijd kennis met thuiswerken. Vergaderen via een Teams-meeting is inmiddels het nieuwe normaal, allemaal vanaf de thuiswerkplek. Veel bedrijven hebben aanpassingsvermogen getoond. Daarom reikt landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het dit jaar prijzen uit voor de Beste (Thuis-)werkgevers van het Jaar 2020.

De prijs is door Zo Werkt Het in het leven geroepen voor organisaties die nét even een stapje verder zijn gegaan om het hun werknemers tijdens het thuiswerken makkelijker te maken. Rein Aerts, initiatiefnemer van Zo Werkt Het, vindt het hartverwarmend om te zien wat bedrijven het afgelopen jaar uit de kast hebben gehaald voor hun werknemers. ,,We waren verrast door de creativiteit en oprechte aandacht voor de medewerkers die uit veel nominaties naar voren kwam.”

Zo noemt Aerts een woningcorporatie die niet alleen heeft gekeken hoe zij haar eigen personeel kon ondersteunen, maar ook huurders. ,,Die zijn naar kwetsbare huurders gegaan. Mensen op leeftijd die geïsoleerd raakten. Ze deelden een bloemetje uit of belden even met ze. Een prachtig initiatief.”

Award

De award is in vier verschillende categorieën uitgereikt, zodat zowel kleine start-ups als multinationals kans maakten op de prijs. Eerst werden per regio winnaars bekendgemaakt, vandaag zijn uiteindelijk de landelijke winnaars onthuld.

Quote Individue­le, oprechte aandacht zorgt ervoor dat werknemers zich gewaar­deerd voelen Rein Aerts, Zo Werkt Het

Er werd gekeken naar teambuilding, vitaliteit, een fijne thuiswerkplek, persoonlijke aandacht, plezier op werk en duurzame mobiliteit. ,,Die individuele, oprechte aandacht, dat zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen”, aldus Aerts.

Winnaars

In de vier verschillende categorieën is uiteindelijk één winnaar naar voren gekomen. In de eerste categorie, van bedrijven waar maximaal 20 werknemers in dienst zijn, is ict-bedrijf ITicon er met de winst vandoor gegaan ,,Zij gaven hun werknemers echt een veilig gevoel, door bijvoorbeeld eerder vakantiegeld uit te betalen", legt Aerts uit. In de volgende groep, met bedrijven waar 20 tot 50 mensen werken, won Spectrum Elan. ,,Die adviseren lokale overheden bij burgerparticipatie. Zij hebben juist aan hun werknemers gevraagd: ‘wat heb je nodig?’ En in die behoefte zijn ze gaan voorzien.”

Ook SAP-dienstverlener McCoy & Partners heeft een prijs gewonnen, in de categorie met 50 tot 200 werknemers. Dat bedrijf heeft volgens Aerts voorzien in wat de werknemers nodig hadden. ,,Bovendien dachten ze ook aan de kinderen van thuiswerkende ouders.”

In de laatste categorie, met bedrijven met meer dan 200 werknemers, heeft zorginstelling Omring de prijs gewonnen. ,,Daar is een vitaliteitsteam opgezet om activiteiten te ontwikkelen, zodat werknemers zich welkom voelen.” Toen er een tekort aan mondkapjes was voor zorgpersoneel, is Omring zelf de internationale markt op gegaan om mondkapjes te regelen. ,,Dan zet je wel een stapje extra", besluit Aerts.

‘Investeren in medewerkers’

Omring is maar wat blij met het winnen van de award voor Beste (Thuis-)Werkgever van het Jaar 2020. De ouderenzorgorganisatie, met 26 woonzorglocaties tussen Hoorn en Tessel, heeft de afgelopen tijd vooral geïnvesteerd in het welzijn van de medewerkers. ,,Naast op tijd mondkapjes regelen, kochten we ook coronatests voor ons personeel", vertelt Frido Kraanen, bestuurder van Omring. ,,Wat er ook gebeurt, onze medewerkers beschermen is doel één.”

Quote Wat er ook gebeurt, onze medewer­kers beschermen is doel één Frido Kraanen, Omring

Door de coronacrisis kwam een groot deel van de ambulante zorg stil te liggen. ,,Onze psychologen hadden daardoor minder werk", legt Kraanen uit. Het bedrijf stelde een programma op waardoor de psychologen in hun team andere werknemers konden helpen. ,,Een interne psychologische hulplijn, dus. Werknemers konden bellen en mailen om over hun ervaringen te praten.” Ook voor de mensen op kantoor en de ouderen in hun zorgcentra had Omring aandacht. ,,We organiseerden Lingo Bingo voor het personeel en een balkonbingo voor ouderen in een zorgtehuis", vertelt Kraanen.

Inspiratiebron

Hij is erg trots op de prijs, zeker gezien enkele andere genomineerden. ,,PostNL, Vodafone, allemaal grote bedrijven. Mooi als je dan toch wint.” Omring koos ervoor haar werknemers iedere dag een corona-update te geven. ,,Via een nieuwsbericht. Daarbij vroegen we al onze 4500 werknemers om input. Het bruiste van de ideeën.”

Wat Kraanen het meest trots maakt, is dat werknemers zeggen dat Omring het zo goed gedaan heeft. ,,Maar eigenlijk waren de werknemers zelf onze inspiratiebron.” Het personeel speelt sowieso een grote rol in de organisatie. ,,Onze klant stellen we centraal, dus de werknemer komt op één. Want dat is de sleutel om de klant centraal te stellen.”

