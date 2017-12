Aarde produceert mysterieus gebrom en niemand weet waar het vandaan komt

De wetenschappers probeerden het eerder op land, maar zelfs na honderden pogingen leverde dat weinig op. Op de oceaanbodem was er wel succes. De gegevens zijn al in 2013 verzameld maar het wegfilteren van allerlei ruis nam een tijd in beslag. Nu is de studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.

Mysterieus

Voor het menselijk oor is het mysterieuze geluid uit de aarde niet te horen. Het betreft maximaal 4,5 millihertz, 10.000 keer lager dan wat mensen kunnen oppikken.



De onderzoekers uit verschillende Europese landen gebruikten voor hun studie elf maanden lang tientallen seismometers. Daarmee gingen ze duizenden kilometers van de Indische Oceaan af. Omdat het gebrom overal in het onderzochte gebied aanwezig is, bestaat het vermoeden dat het over de hele wereld op de zeebodem is waar te nemen.



Hoewel de wetenschappers dolblij zijn dat het is gelukt om het geluid op te nemen, weet nog niemand waar het precies vandaan komt. Een theorie is dat de golven in de oceaan trillingen veroorzaken maar anderen vermoeden juist dat het gebrom het resultaat is van stormen en turbulentie in de atmosfeer.