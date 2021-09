Amerikaanse wetenschappers willen mammoet tot leven wekken

In de film Jurassic Park gebeurde het al, maar het lijkt nu ook in het echt te gaan gebeuren: Amerikaanse wetenschappers willen de wolharige mammoet tot leven wekken. Zij zamelden maar liefst 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) in voor het ambitieuze project, dat het voortbestaan van de Aziatische olifant moet garanderen.

Initiatiefnemers van het plan zijn techondernemer Ben Lamm en geneticaprofessor George Church, die samen het bedrijf Colossal oprichtten. De twee willen het dna van de mammoet kruisen met dat van een olifant. Hiervoor gebruiken zij de huidcellen van de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd. Deze herprogrammeren ze tot stamcellen die mammoet-dna dragen.

De specifieke genen die verantwoordelijk zijn voor mammoethaar, vetlagen en andere aanpassingen aan een koud klimaat, worden geïdentificeerd door het genetische materiaal van de mammoet te vergelijken met dat van de Aziatische olifant. Het embryo dat zo ontstaat, wordt vervolgens in een draagmoeder of kunstmatige baarmoeder geplaatst. De onderzoekers verwachten dat het eerste kalf over zes jaar geboren wordt.



Natuurherstel

Het project is een poging om Aziatische olifanten te helpen behouden door ze uit te rusten met eigenschappen waardoor ze kunnen gedijen in het noordpoolgebied (ook wel de mammoetsteppe). De wetenschappers denken daarnaast dat het introduceren van kuddes olifant-mammoethybriden op die plek kan helpen de natuur te herstellen en de gevolgen van de klimaatcrisis te bestrijden. Door bijvoorbeeld bomen omver te werpen, kunnen de beesten helpen de voormalige graslanden te herstellen.

,,Ons doel is om een olifant te maken die tegen koude kan, maar hij zal eruitzien en zich gedragen als een mammoet”, vertelt Church aan de Britse krant The Guardian. ,,Niet omdat we een trucje willen laten zien, maar omdat we iets willen maken wat functioneert zoals de mammoet.” Of Aziatische olifanten willen paren met de nieuwe soort, is nog de vraag. ,,Misschien moeten we ze dan eerst scheren”, aldus Church.

Volledig scherm Ben Lamm (links) en George Church. © Colossal

Super spannend

Universitair docent diergenetica Frank van Steenbeek van de Universiteit Utrecht noemt het project ‘super spannend’, maar plaatst wel zijn vraagtekens bij de haalbaarheid ervan. Van Steenbeek: ,,Begin dit jaar is het dna van de mammoet ontrafeld, dus dit is een logische volgende stap. Maar je krijgt zo natuurlijk nooit een volledige mammoet. Ik heb eens op een vrijdagmiddag het dna van een labrador en een golden retriever naast elkaar gelegd, die ook ontzettend op elkaar lijken. Maar dan zie je al zo enorm veel verschillen in dna.”

Quote Bij hondenras­sen zijn we gaan selecteren op uiterlijk. Dat heeft bij sommige rassen tot problemen geleid Frank van Steenbeek

Hij vervolgt: ,,Om te zorgen dat de nieuwe soort daadwerkelijk haar en een vetlaag krijgt, moeten bepaalde stukken van het dna ‘aan’ worden gezet. Ik vraag me af of die aan-/uitknop al wel voldoende is onderzocht. En dit zijn ook juist geen dominante eigenschappen, dus het is maar de vraag of die tot uiting zullen komen. Al met al dus veel uitdagingen en de tijd zal het leren. Ik zou er mijn geld nog niet op inzetten.” Zonder gevaar is het bovendien ook niet. ,,Bij hondenrassen zijn we gaan selecteren op uiterlijk. Dat heeft bij sommige rassen tot problemen geleid.” Veel Franse Bulldogs hebben bijvoorbeeld een te platte snuit, waardoor ze lijden aan ademtekort en oogaandoeningen.

Van Steenbeek ziet ook de ethische aspecten van het project. ,,Nu maak je een olifant met een funky kapsel, maar waar stopt dit? Gaan we de dodo weer tot leven wekken of de reuzenpanda aanpassen? Bovendien zijn we nu zelf niet eens in staat de bestaande soorten te beschermen. In plaats daarvan gaan we ze aanpassen. Wat mij betreft is voorkomen beter dan genezen. Want wie weet zijn er in de nabije toekomst nog heel andere aanpassingen nodig.”

Muizen

Het is overigens niet de eerste keer dat wordt geprobeerd mammoetcellen tot leven te wekken. In 2011 deden wetenschappers in Japan al een poging de cellen bij muizen te implanteren. Er was toen echter niet genoeg celdeling om daadwerkelijk tot een nieuwe mammoet te komen.

