Anale seks steeds populairder: ook bij mannen

Uit het onderzoek dat sinds 1990 iedere tien jaar wordt uitgevoerd, blijkt dat een derde van de respondenten tussen de 22 en 24 jaar oud ervaring heeft met anale seks. Sinds 1990 is het hebben van deze vorm van seks bij vrouwen in deze leeftijdscategorie verdubbeld en bij mannen zelfs verdrievoudigd.



,,Ik denk dat we de invloed van porno niet mogen onderschatten," vertelt de Belgische seksuologe Goedele Liekens. ,,Ik weet dat er nog geen bewijs voor is. Bijvoorbeeld als ik bij een radioprogramma zit: vroeger kreeg ik van bellers nooit zoveel vragen over anale seks. Nu is dat een heel frequente vraag , ook van 16-jarige meisjes. Niks mis mee, als het maar wederzijds genot geeft. En zo nu en dan zet ik daar ernstige vraagtekens bij."