Archeologen openen nieuwe grafkamers met mummies in Egypte

De tombes stammen waarschijnlijk uit de achttiende dynastie van het oude Egypte, melden de Egyptische autoriteiten volgens de BBC. De tombes werden zo'n twintig jaar geleden al gevonden, maar nu voor het eerst uitgegraven. ,,Het is echt een uitzonderlijke dag", zei minister van Oudheden, Khaled al-Anani.



De tombes bevinden zich in de buurt van Luxor, vlakbij de tempel van Hatsjepsoet en de Vallei der Koningen. Van wie ze zijn is niet bekend. Mogelijk gaat het om hooggeplaatste ambtenaren.



Het graf is niet de enige archeologische vondst in Egypte dit jaar. In april vonden archeologen acht mummies in een andere grafkamer, eveneens in Luxor. In maart ontdekten ze een bijzonder groot beeld in een achterbuurt in Caïro, dat waarschijnlijk koning Psammetichus voorstelt.