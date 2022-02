Britse onderzoekers ontdekken extra besmettelijke hiv-variant in Nederland

Snoekbaars verrast onderzoe­kers met zwemtocht van 550 kilometer

Een snoekbaars met een zendertje in zijn buik heeft in vijf jaar tijd minimaal 550 kilometer over de Rijn gezwommen. Dit is opvallend voor een vissoort waarvan altijd werd gedacht dat het een standvis is, een vis die het hele jaar in hetzelfde leefgebied verblijft.

25 januari