China toont particulier ontwikkelde herbruikbare ruimteraket Hyperbola-2

De Hyperbola-2 zal gebruikmaken van een mengsel van vloeibare zuurstof en methaan als brandstof, net als de Raptor-motor waaraan SpaceX werkt voor het ruimtevaartuig Starship. Traditionele raketmotoren maken gebruik van een combinatie van vloeibare zuurstof en waterstof of vloeibare zuurstof en kerosine.



De raket, opvolger van de succesvolle Hyperbola-1, werd ontworpen door de in 2016 opgerichte en in Peking gevestigde ontwikkelaar i-Space. De eerste trap van de raket kan worden hergebruikt, wat de productiekosten van het voertuig met 70 procent reduceert, zo sprak het hoofd van technologie Dong Yanmin.



Met de ontwikkeling van de Hyperbola-2 vult China een gat in het ruimtevaartprogramma. Het land heeft nog geen herbruikbare raketten en kent een groeiende vraag naar kleine en middelgrote lanceeropties voor satellieten, aldus Dong. De raket moet goedkoop en betrouwbaar worden.



Een eerste model van de Hyperbola-2 was vorige week te zien op de techbeurs Zhongguancun Forum 2019 in de Chinese hoofdstad. De 28 meter lange raket, met een lanceergewicht van 90 ton, kan commerciële ladingen tot een gewicht van 1900 kilo in een lage omloopbaan brengen.