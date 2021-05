Chinese Marsverkenner Zhurong rijdt eerste meters op planeetoppervlak

China is met die prestatie het eerste land dat er bij de eerste poging in slaagt een landvoertuig in te zetten na een succesvolle landing op Mars. Landen op onze buurplaneet met een ‘rover’ is sowieso al een hele toer. Tot nu toe lukte dat alleen de Verenigde Staten en Rusland. In 2023 hoopt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA met de ExoMars-missie tot het illustere gezelschap Marslanders toe te treden.



In 2011 probeerde China in samenwerking met de Russen ook een Marsreis te ondernemen. Die poging werd in de kiem gesmoord, toen het ruimtevaartuig in een baan om de aarde bleef hangen. De oversteek naar Mars werd nooit gemaakt. De Chinees-Russische sonde brandde uiteindelijk op in de aardatmosfeer. Na de schromelijk mislukte poging besloot Peking met de Tianwen-1 een nieuwe kans te wagen. En met succes.