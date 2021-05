‘Chinese raketresten vallen neer bij Nieuw-Zeeland’

Ook een tweede onderzoekscentrum, Space-Track, zegt dat Nieuw-Zeeland de grootste kans maakt. In het bijzonder het Noordereiland en de Stille Oceaan ten oosten ervan. ,,Maar het blijft lastig om een precieze plek en tijdstip aan te geven’’, aldus Space-Track. Jonathan McDowell, verbonden aan het Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics, zegt dat het 30 meter lange onderdeel van de Lange Mars 5B-raket net zo uiteen zal vallen als een klein vliegtuigje bij een ongeluk. De resten zullen zich verspreiden over een afstand van 160 kilometer. Het is volgens ruimtevaartdeskundigen de eerste keer in dertig jaar dat een zo groot brokstuk ongecontroleerd terugkeert in de dampkring.