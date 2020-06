Coronavirus camoufleert zich met suikerlaagje, maar er zitten gaten in zijn schild

Zwakke plekken

De wetenschappers ontdekten zo’n 24 plekken waar de suikers, glycanen genaamd, zich op de eiwituitsteeksels afzetten en verwerkten die in een 3D-model van het virus. ,,Er zitten een paar gaten in het schild’’, aldus Amaro over de plekken waar de suikers ontbreken of dunner zijn. ,,Dat zijn de zwakke plekken van het virus die ons een betere kans bieden om antilichamen te maken.’’



Dat het virus een suikerlaag had, was overigens al langer bekend en werd in mei beschreven in het tijdschrift Sciene. Onderzoeksleider professor Max Crispin, van de universiteit van het Britse Southampton, noemde het virus eerder al ‘een wolf in schaapskleren.’ In het artikel werd geopperd dat het bij het coronavirus mogelijk minder sterk is dan bij andere virussen, zoals het hiv-virus.



De gaten die de onderzoekers nu hebben ontdekt, onderschrijven die aanname en zouden kunnen betekenen dat het menselijke afweersysteem wat minder obstakels heeft te overwinnen. ‘Heel bemoedigend’, klinkt het. ,,Het is belangrijk om zoveel mogelijk over het virus te leren’’, zegt Amero. ,,Hoe meer we van het virus weten des te meer eigenschappen we kunnen gebruiken om het uit te schakelen.’’