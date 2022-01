De Doomsday Clock wordt 75, wie vond hem uit en hoe laat is het?

Het waren mannen die de leiding hadden bij het uitvinden van de atoombom, het was een vrouw die ze vervolgens hielp hun gevoel te uiten dat ze iets verschrikkelijks hadden gemaakt. Martyl Langsdorf was de echtgenote van een van de geleerden uit het Amerikaanse Manhattanproject, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog diep in het geheim de eerste kernwapens werden gebouwd. Vier maanden na de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki begonnen zij een nieuwsbrief, The Bulletin of Atomic Scientists, om de wereld bewust te maken van de gevaren van de kernwapens die zij zelf hadden geschapen. In 1947 werd die nieuwsbrief een tijdschrift, in de hoop een breder publiek te bereiken. Langsdorf, landschapsarchitecte, werd gevraagd het eerste omslag te ontwerpen. Zij was het die koos voor de wijzers van de klok. En ze zette die op zeven minuten voor twaalf. Om het gevoel van urgentie over te brengen, zei ze zelf.