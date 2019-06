Dit is waarom je moet stoppen met neuspeuteren

Video Glas is voor wetenschap­pers nog altijd één groot mysterie

30 mei Op school leren we dat materie zich in drie verschillende fases kan bevinden: gas, vloeibaar en vast. Glas is echter een uitzondering op de regel en past in geen enkele fase. Theoretisch natuurkundige Liesbeth Janssen (TU Eindhoven) legt in haar college bij de Universiteit van Nederland uit wat we tot nu toe over deze mysterieuze stof weten.