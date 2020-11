Dit zijn de meest sexy talen, en nee, Nederlands staat daar niet bij

Volgens taalkundige Aleksandra Stevanovic beschouwen mensen het Italiaans als aantrekkelijker omdat in die taal minder medeklinkers op elkaar worden gestapeld: de klinkers en medeklinkers wisselen zich vaak één-op-één af. Het Italiaans wordt daarmee als zangerig en muzikaal ervaren. Daarom worden Slavische talen en bijvoorbeeld het Duits en Nederlands dan weer als minder aantrekkelijk ervaren, vertelt ze aan Daily Mail.



Jo Silverwood, als hoofd vertaling werkzaam bij marketing- en reclamebureau META, zegt dan weer tegen de Britse krant dat naast de klank van een taal ook culturele stereotypen over een land meespelen. ,,Verreweg een van de zwoelste talen is het Frans’’, zei ze. ,,Het is de je ne sais quoi waardoor het zo charmant klinkt, maar is dat te wijten aan de taal of aan sociale en culturele redenen?’’ Denken we tegelijkertijd niet aan Parijs, de zon en goede wijn, bedoelt ze. Hetzelfde geldt voor het Italiaans.



En de tips die beide vrouwen geven om je stem verleidelijker te laten klinken, ongeacht je moedertaal: praat met een lagere stem en praat langzamer. Een hese stem helpt ook om sexyer over te komen.