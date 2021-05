Eindelijk definitief bewijs dat mondkapjes werken, stellen wetenschappers

Het nut van het dragen van mondkapjes werd vorig jaar in Nederland hevig betwist. Onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel bleef volhouden dat gezichtsbescherming weinig effect had in de strijd tegen het coronavirus. Hij stelde dat mondkapjes leiden tot schijnveiligheid en dat ze afleiden van andere coronamaatregelen. Dat Nederland na veel soebatten uiteindelijk toch overging tot een mondkapjesplicht in publieke binnenruimten was volgens Van Dissel daarom een 'politiek besluit'. Zelfs Anthony Fauci, zijn evenknie in de VS, kon hem destijds niet op andere gedachten brengen.



Het team wetenschappers uit Duitsland, China en de VS zegt met hun studie echter aan te tonen dat mondkapjes, mits correct gebruikt en door veel mensen gedragen, het reproductiegetal van het coronavirus fors omlaag kunnen brengen. Om dat cijfer te laten dalen van 3 - de geschatte verspreidingsfactor van het coronavirus zónder maatregelen - naar onder de 1, zou 60 tot 70 procent van de bevolking een mondkapje moeten dragen. Bij de betere maskers is dat percentage 40 procent.



De onderzoekers gaan daarbij uit van het begrip ‘universal masking’, waarbij mensen als ze deelnemen aan de samenleving altijd een mondkapje dragen. Bovendien benadrukken ze dat ook maatregelen als afstand houden en goede ventilatie nog steeds van belang blijven.