Felle komeet scheert ‘rakelings’ langs de aarde: ‘Absurd maar ongevaarlijk’

Battams jubelt dat Atlas op 23 mei ‘bijna oogverblindend’ langs de aarde zal zoeven. De komeet zal makkelijk met het blote oog te zien zijn of anders perfect door een doorsnee verrekijker of amateurtelescoop. Onduidelijk is nog uit welk materiaal Atlas bestaat en de omvang laat zich vooralsnog moeilijk berekenen. Dat Atlas zo fel wordt, heeft hoe dan ook te maken met het feit dat de komeet bevroren gassen bevat die in de buurt van de zon steeds meer beginnen te verdampen. Battams kan niet wachten op de komst van het ‘object’. ,,Het is de felste komeet in twintig jaar tijd.”



Ook astronoom Daniel Brown van de universiteit in het Britse Nottingham is enthousiast, zo vertelde hij aan The Times. ,,Atlas is met recht een veelbelovende, voor ons ongevaarlijk komeet die inderdaad met een bijna ongelooflijk tempo feller wordt en eind april velen zal verbazen en verwonderen.” Hetzelfde geldt voor astronoom Steve Pauken uit Arizona (VS). Hij meldt op Facebook dat hij recent tijdens een koude en heldere nacht in zijn eentje Atlas heeft gefotografeerd. Het resultaat deelde hij met zijn volgers en een opmerking dat het spotten van de komeet een goede manier is om tijdens de coronacrisis sociale afstand te bewaren. ‘Want niemand wilde naast me zitten’, schreef hij. Ook de Nederlandse astronoom Matthijs Burgmeijer spotte het fenomeen al. Burgmeijer deelde op Twitter een kort filmpje van zijn observatie. En ruimtevaartorganisatie Nasa houdt het ding ook scherp in de gaten.