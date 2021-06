Fleur Visser doet onderzoek naar onbekende dolfijnsoorten: ‘Schuwe dieren’

Video De boer als dokter van de toekomst: ‘Door mijn aardappe­len kan ik corona voorkomen’

1 mei Akkerbouwer Arnold van Woerkom (74) doet het helemaal anders. Hij heeft zijn land al 10 jaar niet geploegd en vertroetelt het met natuurlijk materiaal. Hierdoor bevatten zijn aardappelen volgens hem veel meer voedingsstoffen dan een doorsnee supermarktaardappel. En dat is goed voor de weerstand. Zo goed, dat hij zijn gewas als preventief medicijn ziet. ,,We moeten écht anders gaan denken over voedsel.”