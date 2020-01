Fors meer meldingen seksuele intimidatie op universiteiten

UpdateHet aantal meldingen van seksuele intimidatie op universiteiten is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt EenVandaag op basis van opgevraagde cijfers.

In 2018 werden zeker 101 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon. Dat zijn er een stuk meer dan in 2016 (52) en 2017 (72). De Universiteit van Amsterdam is ‘koploper’ met 22 meldingen. De meldingen variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Zo’n 60 procent van de meldingen wordt gedaan door studenten, de rest door medewerkers.

Alex Tess Rutten van de Landelijke Studenten Vakbond zegt tegen EenVandaag geschokt te zijn door de cijfers: ,,Het is schandalig dat we niet in staat zijn een veilige leer- en werkomgeving in het onderwijs te bieden. Deze cijfers onderstrepen opnieuw het belang om meer geld te besteden aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs.’’

Onduidelijke meldprocedures

De LSVb deed ook zelf een inventarisatie van meldprocedures na seksuele intimidatie. Die bleken in veel gevallen te onduidelijk. De organisatie heeft van 54 universiteiten en hogescholen bekeken welke informatie ze geven. Van de hogescholen heeft 41 procent niets op de website staan over het melden van grensoverschrijdend gedrag, bij 16 procent van de universiteiten ontbreekt zulke informatie ook. Volgens de LSVb wordt ook vrijwel nooit de volledige procedure uitgelegd, terwijl dat wel belangrijk is voor studenten die melding willen doen van misstanden.