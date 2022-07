Fossiele vondst verklaart waarom pandaberen veranderden in planteneters

Een ontdekking van panda-fossielen in China heeft onderzoekers geholpen het mysterie verder op te lossen hoe de diersoort een ‘valse duim’ ontwikkelde en zo overschakelde op een overwegend vegetarisch dieet. De fossielen, die ongeveer zes miljoen jaar oud zijn en in de provincie Yunnan in het zuidwesten van China werden gevonden, bevatten onder meer een sterk vergroot polsbeen.

Het is het oudst bekende bewijs van de valse duim van de moderne reuzenpanda, die hem in staat stelt zware bamboestengels vast te grijpen en te breken, schreven wetenschappers in een artikel dat in de laatste editie van Scientific Reports is gepubliceerd.

,,De reuzenpanda is een zeldzaam geval van een grote vleeseter met een kort, carnivoor spijsverteringskanaal die een toegewijde planteneter is geworden. De valse duim in de resten toont voor de eerste keer de waarschijnlijke timing en stappen in de evolutie van het eten van bamboe bij panda’s,” aldus Wang Xiaoming, curator van de afdeling gewervelde paleontologie in het Natural History Museum of Los Angeles County.

De fossielen zijn van een lang uitgestorven oude verwante voorganger van de panda, Ailurarcto genaamd, die 6 tot 8 miljoen jaar geleden in China leefde.

Panda’s verruilden miljoenen jaren geleden het eten van eiwitrijk vlees dat hun voorouders deden voor bamboe, dat arm is aan voedingsstoffen maar het hele jaar door in Zuid-China beschikbaar is. Ze eten tot vijftien uur per dag en een volwassen panda kan 45 kilo bamboe per dag verorberen. Hoewel hun dieet overwegend uit planten bestaat, is bekend dat wilde panda’s af en toe op kleine dieren jagen.

