Het aftakelingsproces lamgelegd: in goede gezondheid richting de honderd jaar

We worden steeds ouder. Dat klinkt geweldig, maar het vervelende is dat we er vooral meer jaren in slechte gezondheid bijkrijgen. We hebben een langer ziekbed en slikken meer medicijnen om die laatste jaren nog prettig door te komen. Volgens verouderingsonderzoeker dr. Peter de Keizer (UMC Utrecht) is dit slechts symptoombestrijding en moeten we de kern van veroudering zelf aanpakken.