Het kan echt: iets bekennen wat je niet hebt gedaan

Veel vallende sterren verwacht komende nacht

13 december In de nacht van zondag op maandag worden bijzonder veel vallende sterren van de Geminiden verwacht. In het eerste deel van de nacht loopt het aantal vallende sterren zelfs op naar ruim 100 per uur. De weersverwachting is wel ongunstig, meldt Weeronline. De beste kijkkansen zijn er in het oosten van het land.