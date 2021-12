Historische vondst: eerste échte duizendpoot ontdekt

Van de tot nu toe bekende wormachtige beestjes die duizendpoten worden genoemd, is er nooit één gevonden met meer dan 750 poten. De nieuwe recordhouder is 60 meter onder de grond ontdekt in een boorgat in een mijngebied in West-Australië.



Het beestje is Eumillipes persephone genoemd, deels dus naar de Griekse mythologische godin van de onderwereld, Persephone, die oorspronkelijk aan de oppervlakte leefde maar door Hades naar de onderwereld werd gebracht.