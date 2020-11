Hoe fotosynthese hét antwoord kan zijn op ons energieprobleem

Hoogleraar Jan van Maarseveen (57) is maker van moleculen. En dan met name ringvormige moleculen. Met deze minuscule lasso’s probeert hij de natuur na te bootsen of soms zelfs te verbeteren. Vijf jaar geleden nam zijn carrière aan de Universiteit van Amsterdam een drastische wending. Tot die tijd bouwde de scheikundige zijn moleculen in het kader van medicijnonderzoek. Nu droomt Van Maarseveen ervan dat zijn moleculaire ringen zullen bijdragen aan een nieuwe duurzame technologie, die energie uit de zon haalt om brandstof te creëren - net zoals bomen en planten dat doen. Van Maarseveen - sinds 2015 hoogleraar bio-inspired organic synthesis - is ervan overtuigd dat chemici en fysici met de ontwikkeling van dit soort nieuwe technologieën de wereld duurzaam kunnen maken. ,,Naar de maan gaan en terug is moeilijker dan het energieprobleem oplossen.’’