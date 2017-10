Honden kunnen niet slapen omdat ze net zoals wij piekeren

Er is nog maar weinig bekend over het slaappatroon van honden. Uit een eerder onderzoek van Harvard University bleek wel al dat zij net zoals mensen dromen over dezelfde dingen die hen overdag bezighouden. ,,Het is op een minder logische wijze en een stuk visueler, maar er is geen enkele reden om te denken dat honden helemaal anders dromen dan mensen. Waarschijnlijk dromen ze van het gezicht van hun baasje, of over hun geur. En hoe ze je gelukkig kunnen maken of kunnen plagen'', klonk het toen.



Uit een recent Hongaars onderzoek blijkt nu dat het slaap- en droompatroon van honden zelfs nog meer op dat van mensen lijkt dan gedacht. Honden dromen namelijk niet alleen over dezelfde dingen, ze liggen er net als wij ook wakker van.



Voor die studie werd het slaappatroon van zestien honden bestudeerd, die net voordat ze gingen slapen werden blootgesteld aan positieve en negatieve emotionele ervaringen. Zo werden ze bijvoorbeeld benaderd door een intimiderend vreemd persoon of net geknuffeld door hun eigen baasje. De honden die werden blootgesteld aan een positieve ervaring, sliepen verrassend dieper en consistenter. De viervoeters die gestrest waren voor ze onder de wol kropen, werden vaker wakker en bleven langer hangen in hun remslaap.