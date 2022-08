Hoogleraar ethiek: ‘Het leger is geen normaal bedrijf, er wordt gewéld gebruikt’

Ze moet toegeven dat ze niet onmiddellijk enthousiast was. Het was eind jaren 90, ze was afgestudeerd in de sociale en politieke filosofie, en ze had een tip gekregen over een baan bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daar worden de officieren van de krijgsmacht opgeleid. Ze wilden er ‘de ethiek van de militaire praktijk’ verder uitwerken. Er zat iemand één dag in de week, maar de nieuwe functie betrof een fulltime aanstelling. ,,Ik dacht nog: ik ben zelf geen militair, wat moet ik daar? Maar het onderzoeksprogramma zag er heel interessant uit en het was een leuke groep mensen. Dus toen heb ik toch ‘ja’ gezegd.”