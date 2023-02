Jurassic Park met vogels? Kwart miljard dollar ingezameld om dodo terug te brengen

Lek in Russisch ruimtesta­ti­on, mogelijk door meteorie­ten

Een meteorietenregen, maar dan wel van klein formaat, is mogelijk de oorzaak dat er deze week plotseling een lek werd gevonden in het Russische Soyuz-ruimtevaartuig dat vastzit aan het internationale ruimtestation ISS. Daardoor moesten twee Russische kosmonauten in de nacht van woensdag op donderdag op het laatste moment hun geplande ruimtewandeling annuleren.

16 december