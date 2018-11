'Klimaat snel extremer, actie is zeer urgent'

Onze huizen moeten van het aardgas af, kolencentrales gaan dicht , de Noordzee wordt volgebouwd met windmolens. Nederland is begonnen aan een complete make-over van het energiesysteem die één doel dient: geen uitstoot van broeikasgassen meer, zodat de aarde niet verder opwarmt. Patrick Verkooijen, directeur van het nieuwe Klimaatadaptatiecentrum van Bill Gates en Ban Ki-moon, heeft geen vrolijke boodschap: daarmee redden we niet. ,,Volgens het laatste klimaatrapport hebben we nog maar twaalf jaar de tijd om binnen de 1,5 graad opwarming te blijven die zéér verstrekkende gevolgen heeft voor het leven op aarde. Maar we liggen volstrekt niet op koers.‘’



De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen neemt namelijk nog altijd toe in plaats van af. In opkomende economieën als China en India zal het tot minstens 2030 duren voor de CO2-uitstoot daadwerkelijk omlaaggaat. Maar zelfs in Nederland wordt nog niet genoeg tempo gemaakt, benadrukt hij. ,,Het klimaat is ondertussen al veranderd. Kijk alleen al naar de extreme zomer die we hier in Nederland hadden. Klimaatverandering is niet iets van de toekomst, die is nu gaande. Helaas ontbreekt het gevoel van urgentie dat we ons daartegen moeten wapenen. Er is geen plan.‘’