Leven alsof het je laatste dag is: een goed idee?

Leef alsof het je laatste dag is. Op het eerste gezicht een uitstekend idee. Eindelijk je naasten laten weten hoeveel je écht van ze houdt, uit eten gaan bij het chicste restaurant dat je kunt bedenken, vijf toetjes tegelijk bestellen... Toch is het advies van Dré Hazes nogal kort door de bocht. Probeer het maar eens, u houdt het nog geen week vol. Vermoeid, blut en ongezond zult u thuiskomen en uw oude leven hervatten. En stelt u zich eens een wereld voor waar iedereen leeft alsof het zijn laatste dag is: vuilnismannen laten de boel de boel, boeren laten het graan vergaan, artsen hangen hun stethoscoop aan de wilgen. We kunnen alleen leven alsof het onze laatste dag is, als anderen dat niet doen.