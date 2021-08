Lodewijk Napoleon kocht hele beestenbende en zeulde zijn levende speeltjes het hele land door

Zomeruniversiteit Smelten noordpool­ijs complex proces: ‘Kan leiden tot hete zomers en koude winters’

9:00 De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Dit is de slotaflevering. Waarom moeten we ons druk maken over de arctische kabeljauw, een visje in ijskoude wateren? Marien bioloog Fokje Schaafsma: ,,Deze vis is een sleutelsoort, de link tussen voedsel onder en boven het water. Kan de vis zich redden als het noordpoolijs verdwijnt?’’