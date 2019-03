Mars: nog even geen buitenaards boorrecord

Video Zo maak je met je eigen hulporgani­sa­tie wél een verschil

21 februari Weeshuizen opknappen in Kenia of dekens uitdelen in Syrië. Steeds meer particulieren steken hun handen uit de mouwen en zetten zich vrijwillig in om zaken als het onderwijs en de gezondheidszorg te verbeteren. Antropoloog Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) vertelt bij De Universiteit van Nederland* of je met zo’n initiatief een verschil kunt maken.