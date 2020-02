Mens en hond was liefde op het eerste gezicht, mens en kat niet

video Vloog jouw weekend ook voorbij? Zo komt dat!

2 februari Je herkent het vast wel; een date waarmee het niet klikt waardoor de klok wel stil lijkt te staan. Of juist de andere kant van het spectrum; een geweldige vakantie die voorbij lijkt gevlogen! Tijd is een constante, maar hoe kan het dan toch dat we tijd per moment anders ervaren?