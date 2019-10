Met de Starship-bus naar de maan: het jongste speeltje van Elon Musk

Waar hij ook is, Elon Musk geeft altijd gas. Of het nu gaat om een nieuwe uitvoering van zijn elektrische auto, Tesla, een Falcon-draagraket, de supersnelle hyperloop of de ‘ruimtebus’ Starship, Musk is altijd verder in de tijd. Voor hem is de onthulling van Starship, nabij Brownsville (Texas), meteen al oud nieuws. Hij praat al over de eerste testvluchten en stelt daarbij eisen die medewerkers vaak te boven gaan. ,,Over een of twee maanden kunnen we buiten de dampkring vliegen en weer terugkeren’’, aldus de baas van de ruimtevaartorganisatie SpaceX. Onbemand, tot een hoogte van bijna 20 kilometer. Musk: ,,En ik denk dat we volgend jaar de eerste bemande vlucht kunnen maken.’’