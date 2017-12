Misschien zie jij vannacht wel vallende sterren

Het gaat om de zogeheten Geminidenzwerm. Die heet zo omdat het lijkt of de meteoren afkomstig zijn uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini). De vallende sterren zijn minieme deeltjes steen en gruis die afkomstig zijn van de planetoïde Phaethon. Dat rotsblok vliegt door ons zonnestelsel en laat een stofwolk achter. Die wolk blijft hangen en elk jaar rond dezelfde tijd komt de aarde er doorheen in zijn baan rond de zon. Als zo'n deeltje in onze dampkring verbrandt, zien wij dat als een kort, gelig lichtspoor aan de hemel, een meteoor.

Phaethon zelf is ook in de buurt. Hij staat nu op ongeveer 10 miljoen kilometer afstand van de aarde. Voor ruimtebegrippen is dat redelijk dichtbij. De laatste keer dat hij in de buurt kwam, was in 1974 en de eerstvolgende keer is in december 2093.