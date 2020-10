NASA vindt water op de maan

Wetenschap Vlammen­zeeën verwoesten de poolgebie­den: ‘Zombie­bran­den bijna niet te bestrijden’

20 september De sneeuw is nog niet weg of toendra’s in het Noordpoolgebied staan in brand. Dat kan een ‘zombiebrand’ zijn: vuur dat ‘s winters ondergronds gaat en in de zomer weer aan de oppervlakte komt.