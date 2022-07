Nederlands onderzoek: snelle scan vaak net zo goed als weefselafname bij vaststellen huidkanker

Vaststellen of een verdacht plekje op de huid een zogenoemde basaalcelcarcinoom is - de meest voorkomende vorm van huidkanker - kan in een groot deel van de gevallen net zo goed gebeuren met een huidscan, in plaats van afname en onderzoek van een stukje weefsel.

Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ waarvan de uitkomst maandag werd gepubliceerd in The Lancet Oncology, het internationaal wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van kankerkunde.

De uitkomst bij het stellen van de diagnose huidkanker (basaalcelcarcinoom) via een scan was niet slechter dan via weefselafname, zo bleek uit anderhalf jaar onderzoek van ruim vijfhonderd patiënten met een verdacht plekje op de huid. Ze werden hiervoor doorverwezen naar het Maastricht UMC+, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven of Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen.

Bij de ene helft werd met een soort mes weefsel afgenomen (een biopt), dat daarna werd onderzocht onder een microscoop. Bij de andere helft maakte de dermatoloog met een mobiel scanapparaat - formaat laptop - een OCT-scan (optische coherentietomografie) van het verdachte plekje. Een jaar na behandeling werd gekeken of er verschil was in de klinische uitkomst: het aantal teruggekomen tumoren. Na de diagnose ‘basaalcelcarcinoom’ kregen patiënten uit beide groepen de reguliere behandeling en werd het verdachte plekje verwijderd.

In de gescande groep patiënten controleerden de onderzoekers de diagnose voor de zekerheid door bij deze patiënten ook nog weefsel af te nemen. Wat bleek? Van de 225 ontdekte basaalcelcarcinomen, waren 192 ook via de scan aan het licht gekomen. Kortom: 85.3 procent van de scan-diagnoses was terecht.

Patiëntvriendelijker uitsluitsel geven

Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van dermatoloog en huidkankerexpert Klara Mosterd van het Maastricht UMC+, betekent een belangrijke stap richting patiëntvriendelijkere én goedkopere huidkankerzorg, volgens de specialiste ‘Een verdacht plekje geeft ontzettend veel onzekerheid voor een patiënt die door de huisarts naar het ziekenhuis wordt verwezen. Als dermatoloog wil je dan zo snel en zo patiëntvriendelijk mogelijk uitsluitsel geven. Een biopt is pijnlijk en geeft niet direct een uitslag, in tegenstelling tot de OCT-scan. Ik ben dus blij dat ons onderzoek laat zien dat de scan in veel gevallen weefselafname zou kunnen vervangen’, zegt ze in een persbericht van het MUMC+.

Het scannen van het verdachte plekje bij de ene groep patiënten gebeurde alleen bij ‘zeer hoge zekerheid van de diagnose’. Daarvan was in 65,5 procent van de gevallen sprake, waarbij de dermatoloog de behandeling meteen in het eerste consult met de patiënt besprak. ‘Als het basaalcelcarcinoom geschikt was voor behandeling met een zalf, werd die meteen voorgeschreven. Indien chirurgie nodig was, werd dit direct ingepland', luidt het.

In de groep patiënten bij wie weefsel werd afgenomen(biopsie), was de uitslag na één tot twee weken bekend, waardoor de behandeling pas in een vervolgconsult kon worden besproken of opgestart. ‘In beide groepen was het aandeel dat na één jaar géén terugkeer had van de huidkanker niet significant verschillend. In het diagnose- en behandeltraject via OCT-scan kon bovendien zo’n 10 procent van de kosten bespaard worden. Kortom: diagnostiek via een scan is sneller, kost minder en is medisch gezien niet minder effectief’, aldus het UMCM+.

Diagnose vastgesteld bij 1 op de 5 Nederlanders

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Momenteel wordt bij één op de vijf Nederlanders de diagnose basaalcelcarcinoom gesteld. Volgens specialiste Mosterd is er dan ook behoefte aan een ‘efficiënt zorgpad’ voor deze veel voorkomende vorm van huidkanker. ,,Minder weefselafname en dus een consult minder, levert naast een kostenbesparing extra capaciteit op bij dermatologen. Dit is essentieel om de toegenomen vraag naar huidkankerzorg het hoofd te bieden. Vanaf nu kunnen we gaan werken aan een protocol en de randvoorwaarden om de OCT-scan uit te rollen in de dagelijkse praktijk. Hoewel dit nog wel een aantal jaar gaat duren, hebben we nu een cruciale stap gezet.’’

