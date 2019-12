‘Nederlandse’ planeet HAT-P-6 b gaat Nachtwacht heten

Nederland heeft een naam gegeven aan een verre planeet, die nu nog als HAT-P-6 b door het leven gaat. Het hemellichaam gaat Nachtwacht heten. Hij draait om de ster HAT-P-6, die voortaan Sterrennacht heet. De Nederlandse namen gaan over de hele wereld gelden, dus ook in andere talen.

De namen Nachtwacht en Sterrennacht - twee van Nederlands beroemdste schilderijen - zijn goedgekeurd door de Internationale Astronomische Unie, die over alle namen in het heelal gaat. De organisatie bestaat 100 jaar en daarom mochten ruim honderd landen een naam geven aan een ster en een planeet.



De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie had een wedstrijd voor de Nederlandse namen georganiseerd. Ongeveer 13.500 Nederlanders brachten daarin hun stem uit. De combinatie Moederpluis (ster) en Nijntje (planeet) kreeg de meeste stemmen. Beide namen vielen, wegens de eigendomsrechten, echter af.

6100 voorstellen

De reserves waren de combinaties Sterrennacht/Nachtwacht en Vuurduin/Brandaris. De andere keuzemogelijkheden in Nederland waren Leeghwater/Cruquius (maakten polders droog) en Hurstrga/Exomna (godinnen). De vijf combinaties waren geselecteerd uit ongeveer 6100 voorstellen.



Het is niet de eerste keer dat zo’n naamwedstrijd wordt gehouden. In 2015 werd de naam van de ster 55 Cancri in het sterrenbeeld Kreeft veranderd in Copernicus, op voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).



