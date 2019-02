Neuroot? Volhouder? Pret-dna-test zegt iets over je karakter

Ben je impulsief of geduldig, een controlfreak of neuroot? Een dna-test kan aantonen voor welke karaktereigenschappen je aanleg hebt. Topatlete Dafne Schippers bijt het spits af in een ludieke campagne.

Ze is een van de snelste vrouwen ter wereld en rijdt in een snelle auto: Porsche. Dat atlete Dafne Schippers ervan houdt grenzen te verleggen, is niet toevallig. Ze heeft een hoge genetische aanleg voor doorzettingsvermogen. Dat blijkt uit een dna-test op verzoek van het automerk.

,,Erg interessant om nu te zien dat een deel van mijn succes genetisch te verklaren is'', reageert Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de sprint en winnaar van olympisch zilver. ,,In feite ben ik al mijn hele sportcarrière bezig met een uitdaging die ik voor een deel al bij mijn geboorte heb meegekregen.’’

Wangslijm

Vanaf vandaag kan iedereen net als Schippers zijn of haar dna laten analyseren op twaalf persoonlijkheidskenmerken. Je krijgt thuis tegen betaling een dna-kit en stuurt wangslijm terug. Onderzoeksinstituut Omnigen analyseert het dna en maakt vervolgens een persoonlijk rapport.

De mens is voor 99,9 procent genetisch gelijk. Omnigen kijkt alleen naar de unieke karaktereigenschappen die in 0,1 procent van het dna opgeslagen liggen. Daaruit worden genetische varianten gefilterd, waar in de wetenschap een verband wordt gelegd met bepaalde eigenschappen.

Nieuwsgierigheid

Eerder claimden bedrijven met een speekseltest iemands persoonlijkheid te kunnen ontrafelen. Dat zorgde voor kritiek van wetenschappers, omdat karaktereigenschappen moeilijk te meten zijn in het dna. ,,Je kunt op basis van alleen genetische varianten niet zeggen hoe iemand is’’, zegt directeur Berry Kriesels van Omnigen. ,,Dat zullen we nooit beweren. Het is een indicatie of je voor een bepaalde eigenschap verhoogde aanleg hebt. Persoonlijkheidskenmerken zijn ook afhankelijk van de omgeving.’’

Dna-onderzoek wordt nu vooral in verband gebracht met forensisch, medisch of verwantschapsonderzoek. Kriesels: ,,Deze test is vooral leuk en informatief. Om te laten zien dat er zo veel meer kan met genetica. Mensen vinden het fascinerend om te weten of ze ergens aanleg voor hebben.’’